Qatar Airways прозвітувала про рекордний річний чистий прибуток

Qatar Airways у 2024 фінансовому році, що завершився у березні, збільшила чистий прибуток на 28% — до рекордних 7,8 млрд ріялів ($2,1 млрд), сказано у звітності державної авіакомпанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Авіаперевізник очікує сильного попиту на авіаперельоти у найближчій перспективі.

Виторг компанії за рік зріс на 6% і склав 86 млрд ріялів.

Qatar Airways обслужила понад 43 млн осіб, що на 7,8% більше, ніж роком раніше. Перевізні потужності збільшились на 4%.

Минулого фінроку Qatar Airways купила 25% частку у Virgin Australia і аналогічний пакет акцій південноафриканської Airlink.