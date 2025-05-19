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19 травня 2025, 17:13

Revolut вкладе €1 млрд у Францію та прагне отримати банківську ліцензію

Цифровий банк Revolut, який є найбільшим у Європі та співзасновником якого виступає українець Влад Яценко, планує інвестувати у Францію понад €1 мільярд ($1,1 мільярда) та подати заявку на банківську ліцензію для розширення діяльності в Європі. Про це пише Bloomberg.

Цифровий банк Revolut, який є найбільшим у Європі та співзасновником якого виступає українець Влад Яценко, планує інвестувати у Францію понад €1 мільярд ($1,1 мільярда) та подати заявку на банківську ліцензію для розширення діяльності в Європі.

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Нова штаб-квартира та інвестиції

На саміті Choose France у Парижі, що відбувся 17 травня за ініціативи президента Емманюеля Макрона, Revolut оголосив про відкриття нової штаб-квартири в Західній Європі. Компанія планує вкласти ці кошти протягом трьох років і найняти за цей час щонайменше 200 нових працівників.

Банківська ліцензія у Франції

Revolut уже подав заявку до французького банківського регулятора на отримання ліцензії. Джерело повідомило, що наглядовий орган наполягає на цьому, щоб посилити контроль, адже значна частина європейських клієнтів компанії перебуває у Франції.

Клієнтська база та плани

Наразі у Франції Revolut має 5 мільйонів клієнтів, що робить країну найбільшим ринком компанії в ЄС, та близько 300 працівників. Фірма прагне збільшити кількість користувачів до 10 мільйонів до кінця 2026 року та до 20 мільйонів до 2030 року. У Франції Revolut уже надає послуги з кредитування, торгівлі криптовалютами та іншими фінансовими операціями.

Глобальна експансія

Поза Європою Revolut націлений на Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Близький Схід. Минулого року компанія отримала обмежену ліцензію у Великій Британії, де має 11 мільйонів клієнтів. Наразі Revolut працює над отриманням нових дозволів: 10 заявок розглядаються по всьому світу, зокрема нещодавно отримана ліцензія на передплатні платежі (PPI) від центрального банку Індії. У Мексиці запуск банку планується найближчим часом.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
19 травня 2025, 18:47
#
Де експерти з Монобанку? Револют працює у Франції без ліцензії, ганьба!!!111
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