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19 травня 2025, 16:53

Аналітики прогнозують високі ціна та дефіцит черешні та вишні

За попередніми оцінками, близько 45−55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати були навіть вищими, але тут площі черешні менші. По вишні збитки оцінюються в 35−50%. Про це йдеться в огляді аналітиків EastFruit.

За попередніми оцінками, близько 45−55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво.

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Які збитки цього року завдали заморозки

Україна

Наприкінці квітня 2025 року Україну накрила третя хвиля весняних заморозків, що спричинило значні втрати у садівництві. Найбільше постраждали абрикоси, а ось вишня та черешня постраждали меншою мірою. За попередніми оцінками, близько 45−55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати були навіть вищими, але тут площі черешні менші.

По вишні збитки оцінюються в 35−50%. Цікаво, що збитки були вищими в північних регіонах. Вишня в Україні йде в основному на заморозку для експорту та на переробку. І ця позиція, мабуть, стане досить дорогою, особливо на тлі очікуваних високих цін на малину в літній період.

Зазначимо, що Україна і так переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій. Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими, ніж зазвичай.

Польща

У Польщі весняні заморозки наприкінці квітня та на початку травня 2025 року призвели до значних втрат у врожаї вишні та черешні. У деяких регіонах втрати становили до 80%.

У середньому по країні втрати вишні оцінюються в 50−55%. У черешні втрати вище, але Польщу не можна зарахувати до великих експортерів свіжої черешні. Щоправда, останніми роками все більшої популярності в міжнародній торгівлі набуває заморожена черешня.

Туреччина

Туреччина — це найвпливовіша країна для ціноутворення черешні у Східній Європі. Вона також суттєво впливає на ціни свіжої черешні у країнах «старого ЄС».

У Туреччині з 10 по 12 квітня 2025 року температура повітря в садах опускалася до -15°C, що призвело до зниження майбутнього врожаю черешні на 50−70%. Особливо постраждали регіони Саліхлі, Іспарта та Афьонкарахісар.

Місцеві експерти оцінюють, що ціни на черешню під час масового збору та експорту будуть у середньому на 75% вищі за звичайні. А це означає, що приблизно так само зросте ціна на свіжу черешню і в Україні.

Угорщина

Угорщина зіткнулася з одними із найсерйозніших втрат у садівництві за останні десятиліття. Близько 90% фруктових господарств постраждали від заморозків у квітні та на початку травня 2025 року. Урожай черешні та інших кісточкових культур знизився на 80−90%, особливо у східних регіонах країни.

Для Угорщини вишня є досить важливою культурою у споживанні, так само як і інші кісточкові фрукти. Тому не дивно, що місцеві переробники вже активно шукають можливості закупівлі замороженої вишні у країнах Центральної Азії, насамперед в Узбекистані.

Румунія

У Румунії з 6 по 11 квітня 2025 року в садах спостерігалися нічні температури до -8°C, що призвело до значних втрат у врожаї кісточкових культур. Урожай вишні та черешні знизився на 70−80%, особливо в таких регіонах, як Димбовиця, Брашов та Вилча. Тому Румунія також активно шукатиме можливості імпорту черешні з інших країн навіть у сезон збору місцевої продукції.

Молдова

«У Молдові основну шкоду вишні та черешні заподіяли перша та друга хвилі заморозків», — каже Юлія Тимошенко, керівник проекту з виробництва заморожених фруктів «Тіферет», Молдова. «У тих господарствах, де встигли провести обробку для захисту від похолодання, вдалося частково зберегти врожай. За попередніми оцінками, втрати становлять 30−40%», — каже експерт.

Молдовські ЗМІ повідомляють, що в окремих регіонах втрачено до 100% урожаю вишні та черешні. Найбільше постраждали північні регіони країни, як-от Сорока.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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