Цьогоріч банки видали пільгових кредитів для бізнесу на 33,6 млрд

За 2025 рік український бізнес отримав 10558 пільгових кредитів на суму 33,6 мільярда гривень у рамках програми «Доступні кредити 5−7−9%». Про це пише Міністерство економіки України.

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Розподіл кредитів

З початку року 46 банків видали бізнесу 8,2 мільярда гривень на інвестиційні проєкти, 7,1 мільярда гривень для роботи в зонах високого воєнного ризику та 5,3 мільярда гривень на поповнення обігових коштів. Також 6,4 мільярда гривень пішло на перероблювання, а 5,4 мільярда гривень — на підтримку посівної кампанії.

Загальні результати програми

Програма діє з лютого 2020 року, і за цей час бізнес залучив понад 115 тисяч кредитів на загальну суму 399,6 мільярда гривень.

Сектори, що отримують кредити

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.