За 2025 рік український бізнес отримав 10558 пільгових кредитів на суму 33,6 мільярда гривень у рамках програми «Доступні кредити 5−7−9%». Про це пише Міністерство економіки України.
19 травня 2025, 16:31
Цьогоріч банки видали пільгових кредитів для бізнесу на 33,6 млрд
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Розподіл кредитів
З початку року 46 банків видали бізнесу 8,2 мільярда гривень на інвестиційні проєкти, 7,1 мільярда гривень для роботи в зонах високого воєнного ризику та 5,3 мільярда гривень на поповнення обігових коштів. Також 6,4 мільярда гривень пішло на перероблювання, а 5,4 мільярда гривень — на підтримку посівної кампанії.
Загальні результати програми
Програма діє з лютого 2020 року, і за цей час бізнес залучив понад 115 тисяч кредитів на загальну суму 399,6 мільярда гривень.
Сектори, що отримують кредити
Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.
Кредити онлайн
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 23 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі