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19 травня 2025, 15:44

Українцям зараховуватимуть до страхового стажу час роботи за кордоном

Уряд затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів трудової діяльності особи за межами країни до страхового стажу (стажу роботи) для призначення пенсії за віком. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів № 562, пише Інтерфакс-Україна.

Уряд затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів трудової діяльності особи за межами країни до страхового стажу (стажу роботи) для призначення пенсії за віком.
Фото: depositphotos

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Деталі

Як зазначається порядок встановлює процедуру підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі (за наявності) для визначення права на призначення пенсії за віком за умови зарахування таких періодів роботи до страхового стажу (стажу роботи) згідно із законодавством відповідної держави у випадку недостатності власного страхового стажу.

Згідно з постановою, трудовий стаж, набутий в країнах, з якими Україна має міжнародні угоди, враховується до страхового стажу українців відповідно до умов цих договорів.

Особи, які працювали в інших державах і у яких відсутній необхідний страховий стаж для призначення пенсії, додають до заяв про призначення пенсії документи, які це підтверждують.

Як зарахувати іноземний стаж

Якщо надані документи не дозволяють підтвердити зарахування закордонного трудового стажу відповідно до законодавства іншої країни або якщо особа не подала підтвердних документів, територіальний орган Пенсійного фонду України протягом 5 робочих днів після надходження заяви про призначення пенсії з усіма необхідними документами подає до МЗС запит для надсилання протягом 5 робочих днів з дня його отримання дипломатичними каналами іншій державі та органу, що здійснює пенсійне забезпечення в іншій державі, запиту щодо надання підтвердних документів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
19 травня 2025, 16:19
#
И налоги наверное платила Украине
+
0
Три літри
Три літри
19 травня 2025, 16:32
#
Цей самий болотний бот про пенсію 27 січня 2025, 19:28

Лохотрон, продолжение,😡
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