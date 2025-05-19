Наслідки політика Трампа: споживча довіра в США різко знизилася до мінімуму

У США індекс споживчої довіри впав до 50,8 пункту в травні 2025 року, порівняно з 52,2 пункту у квітні, досягнувши найнижчого рівня з червня 2022 року. Про це пише Trading Economics, передає Інтерфакс-Україна.

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Причини падіння

Падіння індексу триває п’ятий місяць поспіль і стало другим найнижчим показником за історію спостережень. Американці стурбовані зростанням інфляції через нові торговельні мита, введені Вашингтоном. Близько 75% учасників опитування Мічиганського університету вказали на вплив мит у своїх відповідях.

Динаміка показників

Рік тому, у травні 2024 року, індекс був на рівні 69,1 пункту. Аналітики прогнозували зростання до 53,4 пункту, але очікування не справдилися. Підіндекс оцінки поточної фінансової ситуації знизився до 57,6 пункту (найнижчий рівень із 2008 року) з 59,8 пункту в квітні, а індекс очікувань на пів року впав до 46,5 пункту (найнижчий із 1980 року) з 47,3 пункту.

Інфляційні очікування

Очікування інфляції на рік зросли до 7,3% (найвищий показник із листопада 1981 року) порівняно з 6,5% у квітні. Довгострокові прогнози (на 5 років) підвищилися до 4,6% із 4,4%, що є максимумом із березня 1991 року.

Мічиганський університет оприлюднить остаточний індекс споживчої довіри за травень 30 травня 2025 року.