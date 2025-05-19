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19 травня 2025, 14:09

Японський прем’єр виступив проти зниження податків через боргову кризу

Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ішіба вважає, що фінансовий стан країни гірший, ніж у Греції, тому виступає проти зменшення податків. Про це пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ішіба вважає, що фінансовий стан країни гірший, ніж у Греції, тому виступає проти зменшення податків.
Kim Kyung-Hoon/POOL—EPA-EFE/Shutterstock.com

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Фінансова ситуація Японії

Ішіба підкреслив, що держборг Японії, за даними МВФ, у 2025 році становить 234,9% ВВП, тоді як у Греції цей показник — 142,2%. Він зазначив: «Ми живемо у світі, де знову існують відсоткові ставки. Уряд не має права коментувати їхній рівень, але реальність така: борг дорожчає. А фінансова ситуація нашої країни — без перебільшення — гірша, ніж у Греції».

Чому податки не знизять

Прем'єр різко розкритикував ідею покривати зниження податків випуском держоблігацій, адже чверть бюджету вже йде на обслуговування боргу. «Ми не можемо погодитися на податкові знижки, які доведеться перекривати державним боргом», — заявив Ішіба, додавши, що зростання витрат на соціальні послуги також потребує уваги.

Економічний контекст

Хоча Японія уникає боргової кризи завдяки внутрішнім інвесторам і стабільній валютній позиції, зростання ключової ставки Банком Японії через інфляцію та підвищення зарплат робить запозичення дорожчим. Це змушує уряд переглядати витрати.

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Джерело: Мінфін
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