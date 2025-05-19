Гральний бізнес почав платити більше податків цьогоріч

Гральний бізнес перерахував до бюджету 6,3 мільярда гривень податків за січень-квітень 2025 року, що перевищує минулорічний показник на 14,5%, або на 0,8 мільярда гривень. Про це пише голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків й митної політики Данило Гетманцев .

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Порівняння з попередніми роками

За його словами, це у 167 разів більше, ніж у січні 2021 року, коли надходження становили лише 37,7 мільйона гривень. Минулого року гральний бізнес сплатив 17 мільярдів гривень податків.

Падіння у квітні

У квітні 2025 року надходження склали 0,7 мільярда гривень, що на 31,7% (0,4 мільярда гривень) менше, ніж у квітні 2024 року. Гетманцев зазначив тенденцію до зниження, яка спостерігалася ще наприкінці минулого року.