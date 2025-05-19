Трамп закликав розслідувати витрати Харріс на зірок під час виборів

Президент США Дональд Трамп хоче ініціювати розслідування, як і скільки витрачала кандидат від Демократичної партії Камала Харріс у минулому під час президентських виборів. Про плани закликати до «масштабної» перевірки глава Білого дому повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

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Що відомо

«Скільки Камала Харріс заплатила Брюсу Спрінгстіну за його слабкий виступ під час її передвиборчої кампанії перед президентськими виборами. Чому він прийняв ці гроші, якщо він такий затятий її фанат? Хіба це не вважається незаконним внеском до кампанії? А що про Бейонсе? А скільки пішло Опрі та Боно?», — написав Трамп. За його словами, кандидатам заборонено платити за підтримку, що зробила Камала під «прикриттям плати за розвагу».

Нагадаємо

Восени 2024 року New York Times написала, що крім поп-співачки Бейонсе, рок-музиканта Боно та телеведучої Опри Вінфрі на підтримку кандидата від Демократичної партії також виступали репер Емінем, кантрі-співак Джеймс Тейлор, актор Семюел Л. Джексон, кінорежисери Спайк Лі та Тайлер Перрі.

За даними NYT, під час виборчої кампанії Харріс витратила $1,5 млрд.