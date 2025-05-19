У Китаї держслужбовцям заборонили делікатеси, алкоголь та цигарки на роботі

Державним та партійним службовцям у Китаї заборонили вишукані страви, цигарки та алкоголь під час робочих обідів, йдеться у постанові Центрального комітету Компартії та Держради Китаю про сувору економію та боротьбу з марнотратством.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Документ містить 63 статті та передбачає «суворе дотримання офіційних стандартів» та «впровадження системи контролю за витрачанням коштів».

Так, наприклад, стаття 20 забороняє чиновникам «дорогі розваги та подарунки, цінні папери, платіжні ваучери» понад встановлений ліміт, а також участь в азартних іграх за кордоном.

«Під час виїзду за кордон державні кошти не повинні використовуватись для обміну подарунками між установами чи держпідприємствами, а також для розваги один одного», — йдеться у документі.

Під час відряджень чиновників усередині країни заборонено «організовувати вітальні заходи» в аеропортах та на залізничних вокзалах, їм також не можна «зустрічати та доставляти посилки регіонами». Кількість супроводжуючих у таких поїздках обмежена однією людиною.

«Виїзні групи мають організовувати транспорт, харчування та проживання відповідно до встановлених стандартів. Заборонено використовувати чартерні рейси цивільної авіації, а також приватних, корпоративних та іноземних авіакомпаній, порушуючи правила, надавати житло та транспорт понад норму, збільшувати кількість країн чи регіонів відвідування, змінювати маршрут чи кількість днів відрядження без дозволу», — йдеться у постанові.

Як зазначає агентство «Сіньхуа», документ закликає чиновників «до строгої старанності та ощадливості», тому що «марнотратство ганебне».

Нагадаємо

Наприкінці 2024 року The Wall Street Journal назвала те, що відбувається в економіці Китаю хаосом. Як зазначає видання, на тлі надлишку потужностей та зниження попиту компанії знижують ціни, відкладають інвестиції та звільняють співробітників, що ще більше стримує витрати, а покупці при цьому очікують на подальше падіння цін.

Міністр фінансів КНР Лань Фоань закликав чиновників «затягнути паски тугіше» у витрачанні бюджетних коштів.