Xiaomi спрямує $7 млрд на створення чипів до 2035 року

Компанія Xiaomi має намір інвестувати щонайменше 50 мільярдів юанів, що дорівнює приблизно $7 мільярдам, у розробку чипів протягом наступних 10 років, починаючи з 2025-го. Про це пише Reuters.

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Витрати на XringO1

За словами засновника компанії Лея Цзюня, на розробку мобільного процесора XringO1 уже пішло 13,5 мільярда юанів. Над цим проєктом працюють понад 2500 спеціалістів.

Мета інвестицій

Нові кошти допоможуть Xiaomi посилити свої позиції на ринку чипів для мобільних пристроїв і отримати більший контроль над ключовими технологіями. Це має зміцнити конкурентоспроможність компанії у сфері смартфонів і електромобілів.