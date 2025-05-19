На порталі «Дія» з'явиться ШІ-асистент

На порталі «Дія» з’явиться бета-версія чат-бота на основі штучного інтелекту, який відповідатиме на запитання громадян у форматі діалогу. Про це пише ЕП.

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Функціонал нового асистента

Користувачі зможуть текстовим запитом отримувати інформацію, наприклад, про найближчий Центр надання адміністративних послуг чи необхідні довідки для перетину кордону, а також замовляти послуги. Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації, зазначив: «Достатньо буде просто написати 'надішли мені довідку про доходи за 2023 рік' — і ШІ автоматично знайде потрібну інформацію в реєстрі та відправить документ».

Спрощення бюрократії

ШІ допоможе з оформленням складних процесів, зокрема компенсацій за зруйноване майно. Користувачу достатньо повідомити в чаті про пошкодження будинку через обстріл, і система самостійно проведе через усі етапи: попросить фото, сформує заяву, перевірить дані в реєстрах і передасть її до комісії.

Майбутнє «Дії»

Федоров розповів, що Мінцифри планує перетворити «Дію» на повноцінного ШІ-агента. У перспективі державні послуги стануть доступними через голосові запити, а традиційні інтерфейси відійдуть у минуле. Про це він заявив на конференції DOU Day.