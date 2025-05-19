Ціни на нафту падають через економічні та геополітичні фактори

Ціни на нафту показали зниження через погіршення кредитного рейтингу США та слабкі економічні дані з Китаю. Про це пише Reuters.

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Зміни цін на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 35 центів (0,5%) і склали 65,06 доларів за барель. Водночас американська нафта WTI втратила 26 центів (0,4%), опустившись до 62,23 доларів за барель.

Економічні причини падіння

Основною причиною стало рішення агентства Moody's знизити кредитний рейтинг США, що пов’язано зі збільшенням державного боргу до 36 трильйонів доларів. Також негативно вплинули дані з Китаю: хоча промислове виробництво у квітні перевищило прогнози, його зростання все одно уповільнилося.

Геополітичні фактори

Ринки насторожені через нестабільність у торговельних відносинах між США та Китаєм, які мають тимчасовий характер, а також через непередбачувану політику Дональда Трампа. Додатковий тиск чинять невизначеність навколо ядерних переговорів з Іраном і загострення між росією та Естонією після затримання росією грецького танкера в естонському порту.

Ситуація у США

У США зафіксовано зменшення кількості активних бурових установок до 473, що є найнижчим показником із січня 2025 року.