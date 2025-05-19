S&P Global знизила довгострокові прогнози цін на метали на тлі торгових війн

Аналітики S&P Global переглянули довгострокові прогнози цін на промислові метали на 2025−2029 роки у бік зниження на 0,3−1,7%, пояснюючи це очікуваним спадом попиту за умов загострення торгових конфліктів. Однак, незважаючи на зниження оцінок, зростання котирувань з більшості позицій зберігається. Про це пише Investing.com.

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Прогноз за цінами

Найбільш перспективними залишаються ринки міді, платини та паладію. Так, мідь за прогнозом подорожчає до $9,45 тис. за тонну у 2025 році та майже до $10 тис. до 2029-го. Платина може зрости з $1,01 тис. до $1,17 тис. за унцію, паладій — із $998,5 до $1 тис.

Ціни на алюміній, нікель, цинк та свинець, навпаки, стримуються як макроекономічними, так і галузевими факторами. Так, 2025 року алюміній може подешевшати до $2,55 тис. за тонну, нікель — до $16,4 тис., а цинк залишається під тиском через надлишок запасів та слабкий попит із Китаю.

Зростання міді підтримує розвиток електромобілів та ВДЕ. Нікель виграє від зростання виробництва акумуляторів, але стикається з конкуренцією з боку Індонезії. Алюміній може подорожчати під час введення Китаєм експортних квот.

Платина та паладій отримують підтримку з боку автопрому та зростання інвестиційного попиту.