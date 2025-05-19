Названо країни-лідери за обсягами продажу нових авто

Світові продажі нових авто (легкові та легкі комерційні авто) у першому кварталі 2025 року досягли 20,97 млн од., що на 3,1% більше, ніж торік. Про це пише «Уукравтопром» з посиланням на Focus2move.

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Продаж авто

Серед країн лідером з продажу нових авто залишається Китай, на ринок якого припадає 28,5% всіх світових продажів нових авто.

За три місяці у Піднебесній було реалізовано 5,98 млн авто, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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