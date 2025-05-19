Індія у квітні імпортувала золота на $3,1 млрд

Індія у квітні 2025 року імпортувала золота на $3,097 млрд, повідомило Міністерство торгівлі та промисловості країни. Це на 5% більше, ніж у квітні 2024 року, але на 31% менше, ніж у березні 2025 року.

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У середньому у серпні-грудні 2024 року імпорт золота в Індію становив $7,3 млрд, вважає аналітик World Gold Council Кавіта Чако. Цифри за березень-квітень 2025 року все ще нижчі за ці рівні, але зростання щодо січня-лютого говорить про відновлення попиту та збереження інтересу до золота, незважаючи на зростання цін, вважає аналітик.

Усього за 4 місяці 2025 року імпорт золота до Індії становив $12,598 млрд, що приблизно відповідає рівню аналогічного періоду минулого року.

Індія є одним із найбільших споживачів золота у світі, практично не виробляючи його сама.

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