Найбільший виробник комбайнів у рф зупиняє виробництво через падіння попиту

Найбільший виробник сільськогосподарської техніки у росії «Ростсельмаш» заявив про падіння попиту на свою продукцію. Через брак коштів у фермерів на оновлення обладнання, компанія змушена призупинити виробництво з червня та скоротити витрати. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Перед початком сезону збору врожаю, «Ростсельмаш» вирішив відправити всіх своїх співробітників у обов'язкову відпустку вже з червня. Таким чином, компанія змінила звичний графік відпусток, які раніше припадали на серпень та вересень.

«Для компанії міра вимушена та обумовлена ​​поточним економічним контекстом в аграрному секторі. Аграрії не мають коштів на купівлю необхідної їм техніки, внаслідок чого ринок кардинально просів. У 2025 році негативна динаміка посилилася», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у січні-квітні 2025 року постачання техніки всіх виробників кінцевим споживачам скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 76% по зернозбиральних комбайнах, на 49% по кормозбиральних комбайнах, на 48% по тракторах.

За даними Reuters, з осені 2024 року компанія звільнила 2 000 працівників. Про це повідомив на початку цього місяця її генеральний директор Костянтин Бабкін.

В останні роки провідний російський виробник сільгосптехніки був бенефіціаром буму російського сільського господарства. Завдяки дешевим кредитам для російських аграріїв, він також успішно витіснив іноземних конкурентів, ставши прикладом «импортозамещения».

Також зазначається, що дорогі кредити посилюють інші проблеми, такі як високі експортні мита та зростання цін на паливо та добрива, що робить сільське господарство нерентабельним у багатьох регіонах та підриває амбіції росії стати сільськогосподарською наддержавою.

Жорстка монетарна політика Центробанку призвела до того, що комерційні кредити під майже 30% стали непосильною ношею для більшості фермерів. А без цих кредитів вони не можуть купувати необхідне нове обладнання.