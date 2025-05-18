Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 973 730 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 травня 2025, 8:33
Втрати ворога за 17 травня: 1 130 російських окупантів, 1 танк та 107 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 973730 (+1130) осіб,
- танків — 10832 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 22557 (+4) од,
- артилерійських систем — 27980 (+38) од,
- РСЗВ — 1387 (+1) од,
- засоби ППО — 1167 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36385 (+107),
- крилаті ракети — 3197 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 48900 (+91) од,
- спеціальна техніка — 3892 (+0).
Джерело: Мінфін
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