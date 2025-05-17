Минулої доби українські захисники ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 972 600 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 травня 2025, 8:31
Втрати ворога за 16 травня: 910 російських окупантів, 6 танків та 155 БПЛА
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 972600 (+910) осіб,
- танків — 10831 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 22553 (+7) од,
- артилерійських систем — 27942 (+34) од,
- РСЗВ — 1386 (+1) од,
- засоби ППО — 1167 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36278 (+155),
- крилаті ракети — 3197 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 48809 (+96) од,
- спеціальна техніка — 3892 (+0).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі