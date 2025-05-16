Німецький DAX наближається до історичного максимуму на тлі зростання європейських ринків

Європейські акції зростають п’ятий тиждень поспіль завдяки послабленню торговельної напруги, а німецький індекс DAX на початку торгів додав 0,8%, наблизившись до свого попереднього рекордного рівня. Про це пише CNBC.

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Динаміка DAX

З початку 2025 року DAX зріс на 19%. Зростання частково пов’язане з акціями військово-промислових компаній, зокрема RENK Group, виробника комплектуючих для танків, чиї акції сьогодні підскочили на 8%.

Європейські індекси

Stoxx Europe 600 зріс на 0,5%, досягнувши тижневого приросту в 2,1% - це найдовша позитивна серія з лютого. Найкращі результати показали сектори охорони здоров’я, продуктів харчування та напоїв, тоді як технології й банки відстають.

Ситуація в США

Американські акції також демонструють тижневе зростання. Ф’ючерси на S&P 500 додали 0,3% після тижневого зростання індексу на 4,5% у четвер. Попит на акції США зростає після зменшення торговельної напруги між США та Китаєм.