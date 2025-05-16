АМКУ дав «Кернелу» рік на придбання акцій агрохолдингу «ІМК»

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Умови угоди

«Надано дозвіл компанії „Кернел Холдинг С.А.“ (м. Люксембург, Люксембург) на набуття контролю (разом з компанією „Агровалей Лімітед“) над компанією „ІМК С.А.“ (IMC S.A.) (м. Люксембург, Люксембург), шляхом укладення акціонерної угоди між компаніями „Кернел Холдинг С.А.“, „Агровалей Лімітед“ та „ІМК С.А.“, що забезпечить компанії „Кернел Холдинг С.А.“ можливість чинити вирішальний вплив на результати голосувань та/або прийняття рішень органами управління компанії», — йдеться в рішенні АМКУ. «Кернел» може реалізувати угоду протягом року, хоча переговори з «ІМК» призупинені.

Переговори та позиція сторін

У березні 2025 року «Кернел» звернувся до АМКУ за дозволом на набуття контролю над «ІМК». За словами директорки з маркетингу та зв’язків з інвесторами Юлії Андрушкіної, мажоритарний акціонер «ІМК» Олександр Петров розглядав продаж частини акцій «Кернелу», але станом на 15 травня переговори зупинилися. Голова наглядової ради «ІМК» Алекс Ліссітса додав, що рішення не продавати акції було колективним, адже «ІМК» побачила інші можливості для інвестицій.