В Україні найчастіше судяться за стягнення боргів за комуналку

У 2024 році українські суди розглянули 3,1 млн справ, що демонструє незначне зростання на 0,3% порівняно з попереднім роком. При цьому, кількість кримінальних проваджень суттєво збільшилася, однак лідером за кількістю залишаються справи щодо стягнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП). Про це повідомляє платформа «Опендатабот».

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Зазначається, що значно зросла кількість кримінальних справ — у 1,6 раза. Якщо раніше їх було 332 тис., то тепер стало 528 тис. Також на 7% побільшало цивільних справ: до 1 млн проти 982 тис. у 2023 році.

Натомість у господарських та адміністративних судах справ поменшало на 14% та 11% відповідно. Справ з адміністративних правопорушень стало на 5% менше.

Торік суди найбільше розглядали цивільних справ: 33% або понад 1 млн розглянутих справ стосувались адміністративних правопорушень, а ще 17% — кримінальних. Раніше ж трійка лідерів була такою — лідирували незмінно цивільні справи (31%), далі справи з адмінправопорушення (29,7%), адміністративні справи (15,9%).

Найбільше справ присвячені стягненням боргів по ЖКП. Торік їх нарахували 298 тис. — це 28% від усіх цивільних. Далі йдуть справи про позики та кредити — 126 тис. або 12%, а також розлучення — 120 тис. або 11,5%.

Серед адміністративних судів лідером знову стали пенсії. На першому місці соціальні питання звільнених з публічної служби — 151 тис. або 33,7%. Ще 85 тис. (19%) звернулося щодо пенсійного страхування й додатково 22 тис. (5%) відкрито щодо пенсійного страхування «Чорнобильців».

Серед господарських справ переважають справи наказного провадження — 7,3 тис. тобто 12%. Поставки товарів, робіт та послуг займають 9,4%. Ще 7,6% — частка поставок енергоносіїв.