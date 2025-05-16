Нова пошта відкриває маленькі відділення у житлових комплексах

Компанія «Нова пошта» відкриває нові міні-відділення в житлових комплексах, щоб клієнти могли відправляти та отримувати посилки до 10 кг ближче до дому. Про це пише пресслужба компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перші точки

У Києві вже працюють міні-відділення в комплексах ParkLand, 4 Сезони, LIKO-GRAD Perfect Town і Нова Англія на Теремках. До кінця червня планується відкрити ще три в Ж К Комфорт Таун на лівому березі міста.

Особливості формату

Міні-відділення займають до 45 м², що сприяє швидкому розширенню мережі. Кожне може обробляти до 12 000 посилок щомісяця, має примірочні, а в майбутньому буде обладнане терміналами самообслуговування.