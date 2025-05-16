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16 травня 2025, 12:34

Невдалі оборонні угоди обійшлися Україні у $770 мільйонів — Financial Times

З початку повномасштабної війни Україна здійснила попередні платежі іноземним компаніям-посередникам на загальну суму близько $770 млн за військову техніку та боєприпаси, які так і не були отримані. Про це йдеться у розслідуванні Financial Times, повідомляє Liga.net.

З початку повномасштабної війни Україна здійснила попередні платежі іноземним компаніям-посередникам на загальну суму близько $770 млн за військову техніку та боєприпаси, які так і не були отримані.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Газета знайшла інформацію про три десятки проблемних контрактів, у статті детально описуються два з них.

Контракт з OTL Imports

Державна компанія-спецімпортер «Прогрес» уклала угоду з американським торговельним підприємством OTL Imports, що базується в Аризоні та спеціалізується на боєприпасах.

За даними розслідування, 28-річного власника OTL Imports, Таннера Кука, компанії «Прогрес» рекомендував бізнесмен, який раніше вже співпрацював з цим державним підприємством, зокрема, допомагав укласти значну угоду з Іраком у 2009 році.

Кук запевнив, що має можливість організувати постачання снарядів та мінометних мін від виробника в Сербії. У листопаді 2022 року українська сторона перерахувала йому авансовий платіж у розмірі 17,1 млн євро (що становило 35% від загальної суми угоди), однак обіцяні боєприпаси так і не були доставлені.

Ця угода стала об'єктом розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), яке наразі намагається встановити місцезнаходження коштів, перерахованих компанії OTL Imports.

ДП «Прогрес» ініціювало арбітражний розгляд проти OTL у Відні та виграло його. Рішення арбітражу передбачає стягнення з американської компанії 21,3 млн євро, включаючи суму авансу, судові витрати, відсотки та штрафні санкції. Наразі українське державне підприємство вживає заходів для забезпечення визнання цього арбітражного рішення на території США.

Водночас, отримані завдяки українському контракту кошти, схоже, сприяли розширенню бізнесу Кука. Він почав відвідувати міжнародні виставки зброї та, як свідчать його публікації в соціальних мережах, веде розкішний спосіб життя.

Контракт з Regulus Global

Ще одна невдала угода була укладена з американською компанією Regulus Global, заснованою у 2012 році колишнім брокером Merrill Lynch Віллом Сомеріндайком. Спеціалізацією компанії є пошук та придбання застарілих запасів озброєння.

Наприкінці 2022 року Regulus Global вийшла на державну компанію «Спецтехноекспорт» з пропозицією продажу десятків тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ця пропозиція була особливо привабливою, оскільки передбачала постачання боєприпасів від виробника з країни, яка підтримувала тісні зв'язки з росією.

Було підписано контракт на суму до $1,7 млрд (точна сума залежала від обсягу поставок).

«Спецтехноекспорт» здійснив на користь Regulus авансові та депозитні платежі на загальну суму $162,6 млн в рамках виконання частини контракту, а також додатково перерахував 14 млн євро.

Однак, за твердженням «Спецтехноекспорту», Regulus порушила умови контракту та не повернула отримані кошти. З вересня 2024 року компанія Regulus припинила будь-які контакти та ігнорувала листування.

Українські посадовці вважають, що Regulus використала отриману передоплату для розвитку власних виробничих потужностей та придбання інших активів.

«Вони використали гроші, які ми їм надіслали… для купівлі нових активів», — заявив колишній керівник «Спецтехноекспорту» Олексій Петров.

Наразі «Спецтехноекспорт» намагається повернути свої кошти через судові процедури. Компанія подала арбітражний позов у Лондоні з метою стягнення з Regulus $346 млн, включаючи суму передоплати, непогашені борги та штрафні санкції.

Regulus категорично відкидає всі звинувачення та стверджує, що саме «Спецтехноекспорт» не виконав умови договору та заборгував їй близько $350 млн.

У вересні 2023 року Regulus намагалася перевести свій контракт з державного посередника на новостворене Агентство оборонних закупівель України під керівництвом Марини Безрукової. Проте цей крок був заблокований Безруковою після того, як, за її словами, Regulus звернулася з проханням про ще одну передоплату.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+60
Lololoq
Lololoq
16 травня 2025, 12:47
#
Фактически 30 миллиардов! гривен было украдено. Возможно это рекорд разворовывания. Или я чего-то не знаю?
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
16 травня 2025, 13:07
#
Возможно, к концу 2025 или 2026 годов
и этот рекорд будет побит…
+
+30
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
16 травня 2025, 12:50
#
Ну як — невдалі? для когось дуже вдалі!
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
16 травня 2025, 13:10
#
Кому війна, кому мати рідна.
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