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16 травня 2025, 12:13

За відмову від перемовин: в ЄС розглядають повне торговельне ембарго для рф

Лідери країн Європейського Союзу планують посилити санкції проти президента рф володимира путіна через його відмову вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише Politico.

Лідери країн Європейського Союзу планують посилити санкції проти президента рф володимира путіна через його відмову вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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Причина посилення тиску

Після того, як путін відхилив пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні, лідери ЄС і Великої Британії хочуть завдати серйозного удару по економіці рф, перевищивши попередні санкційні заходи, повідомили європейські дипломати.

Зустріч в Албанії

16 травня в Албанії відбудеться зустріч за участю Зеленського, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Вони обговорять припинення бойових дій в Україні та посилення санкцій проти москви, зокрема штрафи на російський імпорт.

Переговори в Стамбулі

Високопоставлений чиновник Великої Британії 16 травня заявив, що у разі невдачі переговорів у Стамбулі основна увага буде приділена санкціям і об'єднанню країн для їхнього посилення, про що йшлося під час зустрічі в Києві.

Ідеї для санкцій

Чиновник ЄС зазначив, що нові санкції будуть натхненні пропозицією сенатора США Ліндсі Грема, який закликав запровадити 500% тарифи на експорт рф у разі продовження атак на Україну. «Ми б черпали натхнення з масштабу» цієї ідеї, додав він. Раніше лідери ЄС попереджали про можливі 500% тарифи на імпорт нафти з рф, якщо бойові дії не припиняться.

Затвердження санкцій

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що 17-й пакет санкцій ЄС проти рф буде остаточно затверджено 20 травня на засіданні Ради ЄС у Брюсселі.

Джерело: Мінфін
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