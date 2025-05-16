У першому кварталі імпорт товарів в Україну зріс майже на 15%

У січні-березні 2025 року експорт товарів з України становив $9,95 млрд, або 93,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Імпорт за цей же період склав $18,47 млрд, або 114,7%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Таким чином негативне сальдо становило $8,51 млрд — у першому кварталі 2024 року воно також було негативне — $5,4 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,54 порівняно з 0,66 за перший квартал минулого року.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 211 країн світу.

Що найбільше експортували

Найактивніше Україна нарощувала експорт:

фармацевтичної продукції — на 33,2% проти першого кварталу 2024 року (до $96,1 млн),

маси з деревини та целюлози — на 22,1%, до $64,1 млн,

живих тварин та продукції тваринного походження — на 21,1%, до $452,1 млн.

Водночас експорт зернових культур скоротився на 15,7% проти січня-березня минулого року (до $2 245,1 млн), жирів та олій тваринного або рослинного походження — на 3,7% (до $1 479,5 млн), чорних металів — на 3,2% (до $728,7 млн).

Що найбільше імпортували

електричні машини — імпорт зріс на 73,2%, до $2,61 млрд,

мінеральне паливо, нафта та продукти її переробки — на 26,4%, до $2,56 млрд,

ядерні реактори, котли та машини — на 4%, до $1,46 млрд,

Натомість закупівлі за кордоном засобів наземного транспорту, крім залізничного, зменшилися на 0,7% (до $1 877,9 млн).