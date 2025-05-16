Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 100 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 971 690 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 травня 2025, 8:23
Втрати ворога за 15 травня: 1 100 російських окупантів, 13 танків та 123 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 971690 (+1100) осіб,
- танків — 10825 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 22546 (+32) од,
- артилерійських систем — 27908 (+36) од,
- РСЗВ — 1385 (+1) од,
- засоби ППО — 1167 (+1) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36123 (+123),
- крилаті ракети — 3197 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 48713 (+166) од,
- спеціальна техніка — 3892 (+0).
Джерело: Мінфін
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