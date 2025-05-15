До закриття міжбанку курс долара не змінився в купівлі та продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та продажу.
15 травня 2025, 17:35
Курс валют на вечір 15 травня: євро на міжбанку подешевшало на 9 копійок
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Відкриття 15 травня
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Закриття 15 травня
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Зміни
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41,47/41,50
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41,47/41,50
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0
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46,55/46,57
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46,46/46,48
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9/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,79 грн. Євро купують за 46,17 грн, а продають за 46,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,38−41,45, євро — 46,55−46,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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