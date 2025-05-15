Продажі електромобілів Xiaomi впали після смертельної аварії та неправдивої реклами

У Китаї продажі електромобілів Xiaomi SU7 впали починаючи з березня. Це сталося через аварію на трасі, в якій загинула людина, а також через звинувачення у неправдивій рекламі. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіт Deutsche Bank.

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Замовлення на седан Xiaomi SU7 у квітні 2025 року впали приблизно до 36 000 одиниць, що на 55% менше, ніж у попередньому місяці. Ця тенденція продовжилася й у травні.

Також зменшилися обсяги поставок — із 7 200 авто в третій тиждень квітня до 5 200 у другий тиждень травня.

Крім того, понад 300 осіб хочуть скасувати свої замовлення на SU7 Ultra через неправдиву рекламу щодо капота автомобіля.

Xiaomi пропонувала карбоновий капот із «подвійними повітропроводами» за 42 000 юанів ($5 800), який, за словами CEO Лея Цзюня, мав функціонально вентилювати колеса. Проте власники виявили, що повітропроводи — це лише декоративні отвори з пластиковими вставками, а конструкція ідентична стандартному капоту.

Це стало черговим ударом по репутації Xiaomi після смертельної аварії за участю одного з її седанів SU7, в якій загинули троє людей наприкінці березня.

Падіння акцій

У понеділок, 12 травня, акції Xiaomi знизилися на 5,7% у Гонконзі після скарг на оманливу рекламу електромобіля SU7 Ultra.

Акції Xiaomi в Гонконзі в четвер, 15 травня, впали на 1,4%, скоротивши приріст цього року приблизно до 44,6%.

Падіння продажів

За даними Citi Research, з початку року, коли продажі зазвичай низькі, замовлення на Xiaomi SU7 зросли з 53 000 у лютому до 83 400 у березні. Але у квітні, через місяць після аварії, спостерігалося різке падіння до 35 600. Тим часом роздрібні продажі впали з 29 200 у березні до 27 200 у квітні.

Крім того, Xiaomi відклала дебют свого першого кросовера YU7. Окрім впливу на споживчий попит, аварія привернула більше уваги до безпеки електромобілів.

Китайська влада посилила просування та впровадження передових систем допомоги водієві, оскільки в електромобілі Xiaomi на момент аварії була ввімкнена функція автопілота.

Також встановлюються нові стандарти щодо стабільності роботи акумулятора та втоплених дверних ручок, які популярні в електромобілях, але можуть вийти з ладу у разі надзвичайних ситуацій, якщо електромобіль втратить живлення.