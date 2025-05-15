OpenAI планує побудувати дата-центри в ОАЕ — Bloomberg

OpenAI розглядає можливість будівництва нових центрів обробки даних в Об'єднаних Арабських Еміратах, що може значно розширити присутність компанії на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

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Угода, яка ще не є остаточною і може змінитися, може бути оголошена вже цього тижня, під час візиту президента Дональда Трампа на Близький Схід.

В четвер, 15 травня, Трамп відвідав ОАЕ. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман також перебуває в регіоні в рамках турне лідерів технологічної галузі.

Розробник ChatGPT нещодавно заявив, що прагне співпрацювати з національними урядами для розвитку більшої інфраструктури штучного інтелекту за межами США та просування лідерства Америки в цій галузі.

Потенційна угода також є частиною бурхливої ​​інвестиційної активності під час візиту Трампа до регіону, включаючи плани надати Саудівській Аравії більше доступу до передових напівпровідників.

OpenAI має давні відносини з ОАЕ, починаючи з партнерства 2023 року з компанією G42 з Абу-Дабі, що займається штучним інтелектом. У 2024 році G42 отримала інвестиції у розмірі $1,5 млрд від Microsoft — одного з головних інвесторів OpenAI.

MGX, інвестиційна компанія, якою керує член королівської родини Еміратів, взяла участь у раунді фінансування OpenAI на суму $6,6 млрд, який завершився в жовтні.

MGX також планує зробити внесок у спільне підприємство OpenAI з SoftBank Group та Oracle на суму $100 млрд для створення інфраструктури штучного інтелекту в США.

За словами джерел, незрозуміло, який обсяг потужностей дата-центрів OpenAI планує побудувати в ОАЕ. Проект значною мірою залежить від того, чи зможе OpenAI імпортувати передові чіпи Nvidia, які використовуються для розробки та навчання моделей штучного інтелекту.

Переговори між США та ОАЕ щодо доступу до цих чипів, які були обмежені з 2023 року, близькі до завершення на користь ОАЕ.

Угода з США, яка зараз розглядається, може передбачати імпорт ОАЕ понад мільйона передових чіпів Nvidia, більшість з яких буде виділена для американських компаній, що будують дата-центри у країні Перської затоки.