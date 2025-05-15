Торговельний конфлікт між США та Китаєм може перетворити Європу на звалище дешевих товарів

Зростаюче торговельне сальдо Китаю з Європейським Союзом викликає нові занепокоєння, що 27-країновий блок може стати звалищем дешевих товарів на тлі нестабільного тарифного протистояння між Вашингтоном і Пекіном. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо

Оскільки європейські чиновники посилюють контроль, щоб запобігти напливу китайських товарів, яким важче потрапити на ринок США, вже видно, що сальдо Китаю з ЄС сягнуло рекордних $90 мільярдів за перші чотири місяці цього року.

Наразі більшість перенаправлення китайських товарів відбувається через Латинську Америку та Південно-Східну Азію. Але обсяг китайського експорту до Європи, який спостерігається з часів пандемії, викликає тривогу, що цей потік може ще більше зрости, коли в США остаточно закріпляться підвищені імпортні тарифи.

Експорт товарів до Європи зростає, а імпорт з ЄС до Китаю скорочується

«Європейські та інші неамериканські ринки відчують зростання китайських поставок», — сказав Максим Дармет, старший економіст Allianz Trade. — «Китай прагне зберегти високу частку на світових ринках, тому намагатиметься посилити присутність в інших регіонах».

Крихкі відносини між Європою і Китаєм стануть предметом уваги під час зустрічі віце-прем'єра КНР Хе Ліфена з французькими чиновниками в Парижі в четвер, після того як у Женеві він досяг тимчасової угоди з представниками США щодо зниження тарифів. Ринки позитивно сприйняли 90-денне перемир’я, хоча економісти зазначають, що це все одно залишає високі бар'єри між двома найбільшими економіками світу.

Навіть після нещодавнього зниження тарифів з обох сторін, мита США на більшість китайських товарів все ще залишаються на 30 відсоткових пунктів вищими, ніж на початку року.

Такі зміни у глобальній торгівлі ставлять під сумнів стратегію Європи, яка намагається обережно діяти в умовах стрімких змін правил, що суперечить самій основі існування ЄС — відкритій економіці.

Коли Китай відповів на агресивну політику Дональда Трампа дзеркальними тарифами, які згодом стали надвисокими, ЄС розробляв цільові заходи, які мав намір застосовувати лише у разі провалу переговорів із Вашингтоном.

Коливання валют лише ускладнюють ситуацію: минулого місяця юань опустився до найнижчого рівня за понад десятиліття щодо євро, що робить китайський експорт дешевшим і привабливішим для європейських покупців.

Ще глибшим є занепокоєння тим, що зростаючий торговельний дисбаланс із Китаєм може свідчити про різке зниження конкурентоспроможності Європи, оскільки китайські компанії стрімко просуваються вгору по ланцюжках доданої вартості й витісняють ринкових лідерів як у себе вдома, так і за кордоном.

«В епоху протекціонізму не може бути відкритої торгівлі — це просто неможливо, бо це руйнує вашу промисловість», — каже Алісія Гарсія Ерреро, головна економістка Natixis SA по Азійсько-Тихоокеанському регіону. — «Потрібні бар'єри для продуктів — не обов’язково для електромобілів, а для всього, в чому ЄС хоче конкурувати і має зародкову індустрію».

Париж і Пекін вже мають розбіжності щодо тарифів ЄС на китайські електромобілі та китайських мит на алкоголь, які коштують французьким виробникам коньяку мільйони.

Китайський експорт до ЄС у цьому році вже став другим за величиною за всю історію — поступаючись лише сплеску 2022 року, спричиненому пандемією, згідно з даними, оприлюдненими в п’ятницю в Пекіні.

Моніторинг з боку ЄС

Минулого тижня торговий комісар ЄС Марош Шефчович заявив, що «ми відстежуємо потенційні ризики торговельного перенаправлення» і що попередні результати очікуються в середині травня. Це питання, ймовірно, буде обговорюватися на зустрічі міністрів торгівлі ЄС у четвер у Брюсселі.

Тим часом китайські закупівлі поступово знижуються через слабкий внутрішній попит і посилення конкурентоспроможності місцевих компаній, які витісняють європейських постачальників.

ЄС вже давно занепокоєний стрімким зростанням імпорту з Китаю, особливо на тлі падіння цін на ці товари внаслідок дефляції в самій КНР. Ще до можливого повернення Трампа до Білого дому в січні, торгові відносини між Європою і Китаєм зазнавали трансформації. Це видно на прикладі стрімкої зміни німецько-китайської торгівлі: з дефіциту Китаю понад $18 мільярдів у 2020 році до профіциту в $12 мільярдів минулого року.

Якщо тенденція перших чотирьох місяців збережеться до кінця року, то профіцит у торгівлі з Німеччиною може перевищити $25 мільярдів.

Автомобільний ринок — один із ключових чинників змін: китайський експорт електромобілів та традиційних авто стрімко зріс, тоді як європейські поставки до Китаю — навпаки, швидко скорочуються.

Попри те, що експорт електромобілів стабілізувався після введення мит ЄС минулого року, китайські автовиробники нарощують продажі у регіоні, активізуючи постачання гібридів і авто з двигунами внутрішнього згоряння.

На думку Максима Дармета з Allianz, така ситуація змусить європейських політиків вживати більш активних заходів для підтримки внутрішньої промисловості та запровадження як тарифних, так і нетарифних бар'єрів.