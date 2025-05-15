Торговельний конфлікт між США та Китаєм може перетворити Європу на звалище дешевих товарів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 травня 2025, 14:18

Торговельний конфлікт між США та Китаєм може перетворити Європу на звалище дешевих товарів

Зростаюче торговельне сальдо Китаю з Європейським Союзом викликає нові занепокоєння, що 27-країновий блок може стати звалищем дешевих товарів на тлі нестабільного тарифного протистояння між Вашингтоном і Пекіном. Про це пише Bloomberg.

Зростаюче торговельне сальдо Китаю з Європейським Союзом викликає нові занепокоєння, що 27-країновий блок може стати звалищем дешевих товарів на тлі нестабільного тарифного протистояння між Вашингтоном і Пекіном.
Фото: Angel Garcia/Bloomberg

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Оскільки європейські чиновники посилюють контроль, щоб запобігти напливу китайських товарів, яким важче потрапити на ринок США, вже видно, що сальдо Китаю з ЄС сягнуло рекордних $90 мільярдів за перші чотири місяці цього року.

Наразі більшість перенаправлення китайських товарів відбувається через Латинську Америку та Південно-Східну Азію. Але обсяг китайського експорту до Європи, який спостерігається з часів пандемії, викликає тривогу, що цей потік може ще більше зрости, коли в США остаточно закріпляться підвищені імпортні тарифи.

Експорт товарів до Європи зростає, а імпорт з ЄС до Китаю скорочується

«Європейські та інші неамериканські ринки відчують зростання китайських поставок», — сказав Максим Дармет, старший економіст Allianz Trade. — «Китай прагне зберегти високу частку на світових ринках, тому намагатиметься посилити присутність в інших регіонах».

Крихкі відносини між Європою і Китаєм стануть предметом уваги під час зустрічі віце-прем'єра КНР Хе Ліфена з французькими чиновниками в Парижі в четвер, після того як у Женеві він досяг тимчасової угоди з представниками США щодо зниження тарифів. Ринки позитивно сприйняли 90-денне перемир’я, хоча економісти зазначають, що це все одно залишає високі бар'єри між двома найбільшими економіками світу.

Навіть після нещодавнього зниження тарифів з обох сторін, мита США на більшість китайських товарів все ще залишаються на 30 відсоткових пунктів вищими, ніж на початку року.

Такі зміни у глобальній торгівлі ставлять під сумнів стратегію Європи, яка намагається обережно діяти в умовах стрімких змін правил, що суперечить самій основі існування ЄС — відкритій економіці.

Коли Китай відповів на агресивну політику Дональда Трампа дзеркальними тарифами, які згодом стали надвисокими, ЄС розробляв цільові заходи, які мав намір застосовувати лише у разі провалу переговорів із Вашингтоном.

Коливання валют лише ускладнюють ситуацію: минулого місяця юань опустився до найнижчого рівня за понад десятиліття щодо євро, що робить китайський експорт дешевшим і привабливішим для європейських покупців.

Ще глибшим є занепокоєння тим, що зростаючий торговельний дисбаланс із Китаєм може свідчити про різке зниження конкурентоспроможності Європи, оскільки китайські компанії стрімко просуваються вгору по ланцюжках доданої вартості й витісняють ринкових лідерів як у себе вдома, так і за кордоном.

«В епоху протекціонізму не може бути відкритої торгівлі — це просто неможливо, бо це руйнує вашу промисловість», — каже Алісія Гарсія Ерреро, головна економістка Natixis SA по Азійсько-Тихоокеанському регіону. — «Потрібні бар'єри для продуктів — не обов’язково для електромобілів, а для всього, в чому ЄС хоче конкурувати і має зародкову індустрію».

Париж і Пекін вже мають розбіжності щодо тарифів ЄС на китайські електромобілі та китайських мит на алкоголь, які коштують французьким виробникам коньяку мільйони.

Китайський експорт до ЄС у цьому році вже став другим за величиною за всю історію — поступаючись лише сплеску 2022 року, спричиненому пандемією, згідно з даними, оприлюдненими в п’ятницю в Пекіні.

Моніторинг з боку ЄС

Минулого тижня торговий комісар ЄС Марош Шефчович заявив, що «ми відстежуємо потенційні ризики торговельного перенаправлення» і що попередні результати очікуються в середині травня. Це питання, ймовірно, буде обговорюватися на зустрічі міністрів торгівлі ЄС у четвер у Брюсселі.

Тим часом китайські закупівлі поступово знижуються через слабкий внутрішній попит і посилення конкурентоспроможності місцевих компаній, які витісняють європейських постачальників.

ЄС вже давно занепокоєний стрімким зростанням імпорту з Китаю, особливо на тлі падіння цін на ці товари внаслідок дефляції в самій КНР.Ще до можливого повернення Трампа до Білого дому в січні, торгові відносини між Європою і Китаєм зазнавали трансформації. Це видно на прикладі стрімкої зміни німецько-китайської торгівлі: з дефіциту Китаю понад $18 мільярдів у 2020 році до профіциту в $12 мільярдів минулого року.

Якщо тенденція перших чотирьох місяців збережеться до кінця року, то профіцит у торгівлі з Німеччиною може перевищити $25 мільярдів.

Автомобільний ринок — один із ключових чинників змін: китайський експорт електромобілів та традиційних авто стрімко зріс, тоді як європейські поставки до Китаю — навпаки, швидко скорочуються.

Попри те, що експорт електромобілів стабілізувався після введення мит ЄС минулого року, китайські автовиробники нарощують продажі у регіоні, активізуючи постачання гібридів і авто з двигунами внутрішнього згоряння.

На думку Максима Дармета з Allianz, така ситуація змусить європейських політиків вживати більш активних заходів для підтримки внутрішньої промисловості та запровадження як тарифних, так і нетарифних бар'єрів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами