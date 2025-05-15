Ціна на нафту впала на 3% на тлі очікувань ядерної угоди між США та Іраном

У четвер, 15 травня, ціни на нафту впали приблизно на $2 на тлі очікувань потенційної ядерної угоди між США та Іраном, яка може призвести до послаблення санкцій. В той час як несподіване зростання запасів сирої нафти в США минулого тижня посилило занепокоєння інвесторів щодо надлишку пропозиції. Про це повідомляє Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent до 09:57 за київським часом впали на $2,16, або 3,3%, до $63,93 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на $2,10, або 3,3%, до $61,05.

Обидва бенчмарки втратили близько 0,8% у середу, 14 травня.