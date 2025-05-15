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15 травня 2025, 12:11

За останній місяць сім’я Трампа заробила близько $2 мільярдів — The New York Times

Сім'я президента США Дональда Трампа за останній місяць заробила щонайменше $2 млрд від проєктів, які включають нерухомість, криптовалюту та приватний клуб, який планується відкрити у Вашингтоні з членським внеском у розмірі $500 000. Про це повідомляє The New York Times.

Сім'я президента США Дональда Трампа за останній місяць заробила щонайменше $2 млрд від проєктів, які включають нерухомість, криптовалюту та приватний клуб, який планується відкрити у Вашингтоні з членським внеском у розмірі $500 000.
Фото: wikipedia.org

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Криптовалюта

$TRUMP — це криптовалюта родини Трампів, якою володіє сам Дональд Трамп, а керує його син — Дональд Трамп-молодший. Вона не має внутрішньої цінності, окрім тієї, яку за неї готові заплатити — родина називає її колекційним предметом, на зразок бейсбольної картки. Проте щоразу, коли хтось купує монету (наразі вона коштує близько $13), родина отримує частку.

Нещодавно Трамп оголосив нагороду: 220 покупців, які витратили найбільше, запрошені на вечерю з ним у його гольф-клубі у Вірджинії. А 25 найщедріших покупців також отримають екскурсію до Білого дому.

Переможці конкурсу разом витратили щонайменше $174 мільйони на придбання монет $TRUMP.

Також зазначається, що через інвестиційну фірму Об'єднані Арабські Емірати вклали $2 млрд у нову криптовалютну компанію родини Трампів, World Liberty Financial. Компанія, серед керівників якої є Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший, отримуватиме десятки мільйонів доларів на рік від цих інвестицій.

Нерухомість

Катар долучився до фінансування проєкту будівництва пляжного гольф-клубу та розкішної вілли під брендом Трампа вартістю $5, млрд. Проте який саме внесок зробив Катар невідомо. Сім'я Трампа заробить мільйони на ліцензійних та управлінських зборах.

Саудівська фірма з нерухомості, яка має тісні зв'язки з урядом країни, інвестувала $1 млрд у проєкт готелю Trump International Hotel and Tower у Дубаї. Ця ж компанія планує побудувати інші нові готелі Trump, поля для гольфу та розкішні вежі в Саудівській Аравії та Омані. Це також брендингові угоди, які принесуть Трампам мільйони доларів за їхнє ім'я.

Під час Балканських воєн будівля Міністерства оборони Югославії в Белграді зазнала авіаударів НАТО. Сьогодні ця ділянка передана в оренду приватному інвестору — Джареду Кушнеру, зятю Дональда Трампа. Він планує побудувати на місці готель під брендом Trump. Проєкт вартістю $1 мільярд частково фінансується через інвестиційну компанію Кушнера, яку підтримують фонди з Близького Сходу.

Інші проєкти

Літак. Катар планує подарувати президенту літак Boeing 747 вартістю $400 млн, щоб він міг використовувати його як тимчасовий «Борт номер один». За словами Трампа, літак відійде на баланс його президентській бібліотеці після президентства.

Приватний клуб. Дональд Трамп-молодший та інші інвестори заявляють, що цього літа відкриють у Джорджтауні приватний клуб Executive Branch (Виконавча гілка влади). Серед його членів будуть лобісти, діячі технологічної галузі та кілька чиновників Білого дому, такі як Девід Сакс, крипто-цар Трампа. Вартість вступу — $500 000.

Гольф. Турнір ліги LIV Golf у Trump National Doral у Флориді. Сім'я Трампа отримала нерозкритий гонорар за проведення змагання. Захід також привабив тисячі шанувлаьників до готельного курорту, де розпродали всі номери.

Готелі. Під час першої каденції Трампа високопосадовці зупинялися в його готелях, а республіканці проводили там заходи. Загальна сума таких платежів сягала десятків мільйонів доларів. Зараз ці платежі поновилися. Наприклад, такі організації, як Національний комітет Республіканської партії, знову проводять заходи на курорті Дорал і клубі Мар-а-Лаґо.

У The New York Times зазначили, що оцінка надходжень приблизна. Однак вона дає точне уявлення про бізнес-інтереси президента і його сім'ї.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
veritas69
veritas69
15 травня 2025, 13:19
#
Нормально развернулся на восточном гостеприимстве
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