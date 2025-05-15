У четвер на готівковому ринку курс долара додав 4 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро у покупці додало 9 копійок, а у продажу не змінилося.
15 травня 2025, 10:55
Курс валют на 15 травня: долар та євро в банках подорожчали
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу подешевшав на 3 копійки. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,19−41,80 грн. Євро купують за 46,17 грн, а продають за 46,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 46,55−46,75 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,47−41,50 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 46,55−46,57 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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