Експерти назвали фактори зростання Ethereum, у Bitwise радять не вкладати все лише у біткоїн: що нового

Standard Chartered та FalconX уклали партнерство для обслуговування інституційних криптоінвесторів

Брокерська компанія FalconX уклала партнерство з банком Standard Chartered з метою розширення доступу до цифрових активів для інституційних клієнтів. Про це повідомляє Decrypt з посиланням на заяву.

У FalconX зазначили, що залучать банківську інфраструктуру Standard Chartered і її досвід на валютному ринку, щоб полегшити інституційним клієнтам доступ до цифрових активів. Співпраця стартує в Сінгапурі, а згодом планується розширення на США та Близький Схід.

Гендиректор FalconX Метт Лонг в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Близькому Сході вважає, що ця угода допоможе компанії ефективніше надавати надійні банківські та валютні послуги клієнтам, які працюють із цифровими активами.

Це оголошення стало першим партнерством FalconX із глобальним традиційним банком на тлі ширшої хвилі інтересу з боку інституційних гравців до криптовалют. Цьому інтересу сприяло, зокрема, схвалення спотових біткоїн-ETF у США та зростаючий імпульс у напрямку глобального регулювання галузі.

Експерти Bernstein назвали фактори зростання Ethereum

За місяць курс Ethereum зріс на більш ніж 63%, у моменті ціна пробила рівень у $2 700. Це обумовлено бумом стейблкоїнів, трендом на токенізацію активів реального світу (RWA) та інституціоналізацією L2, повідомляє The Block з посиланням на записку для клієнтів інвестиційної компанії Bernstein.

Експерти компанії Bernstein на чолі з Гаутамом Чхугані вважають, що таке зростання зумовлене низкою факторів. Згідно з їхнім звітом, Ethereum «застряг посередині» між біткоїном і рішеннями другого рівня — він програє першій криптовалюті як засіб збереження вартості і не підходить для спекулятивних роздрібних транзакцій.

Однак ця ситуація почала змінюватися, йдеться в записці компанії. Наратив «сховищ вартості» поступово сходить нанівець, а тренд впровадження платежів у стейблкоїнах і RWA набирає обертів.

Як приклади останнього в компанії навели купівлю постачальника платіжної інфраструктури Bridge фінтех-фірмою Stripe і чутки про інтерес корпорації Meta до впровадження платежів у стейблкоїнах.

При цьому в обох випадках, як зі стейблкоїнами, так і з RWA-продуктами, Ethereum виступає своєрідним проксі-рішенням. Крім зростаючого інтересу інвесторів до цих секторів експерти Bernstein виділили також такі чинники:

інституціоналізація рішень другого рівня. Як приклад у компанії вказали на купівлю фірми WonderFi платформою Robinhood. У Bernstein вважають, що в найближчій перспективі великі брокери можуть запропонувати своїм клієнтам токенізовані акції на базі рішень другого рівня;

закриття коротких позицій по Ethereum. Як зазначили експерти, за останні 12−18 місяців ці контракти використовувалися як дельта-нейтральний хедж. Поступова зміна наративів Ethereum нівелює відставання цього активу від біткоїна і Solana, що змушує закривати ці позиції, зазначили в компанії.

Загалом, у Bernstein позитивно оцінюють зростання Ethereum, оскільки, на думку аналітиків компанії, це «пожвавить» роздрібну торгівлю і підвищить її обсяги.

На момент написання новини Ethereum торгується на рівні $2 570. За добу актив знизився на 3,8%, проте за тиждень — зріс на 34%.

Експерти фіксують повернення роздрібних інвесторів у біткоїн

На тлі стабілізації курсу біткоїна активність роздрібних інвесторів знову зростає. Про це повідомили аналітики CryptoQuant, вказавши на відновлення довіри до ринку, яке може стати додатковим тригером для подальшого зростання.

Фахівці зазначили, що хоча роздріб не завжди входить у найвдаліший момент, його поведінка є важливим індикатором настроїв ринку. Масовий інтерес створює ефект позитивного зворотного зв’язку, підсилюючи тиск покупців.

До роздрібних аналітики віднесли користувачів із балансом до $10 000. За їхніми даними, відповідна метрика попиту зросла на 3,4% у період з 28 квітня по 13 травня.

У разі збереження бичачого імпульсу аналітики прогнозують подальше зростання активності, що створить передумови для нової хвилі прийняття активу.

«Можна очікувати збільшення кількості активних адрес, UTXO, нових гаманців та загального обсягу транзакцій — це свідчить про стійке розширення екосистеми», — зазначили в CryptoQuant.

У Bitwise радять не вкладати все лише у біткоїн

Попри статус біткоїна як цифрового золота, інвесторам слід розглядати й інші криптоактиви. Таку думку висловив інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган.

Він нагадав, що курс Ethereum за тиждень зріс на 37% завдяки активації хардфорка Pectra і загальному інвесторському апетиту до ризикових активів. Це, за словами Хоугана, оживило дискусії про доцільність диверсифікації криптопортфелів.

Фахівець порівняв поточну ситуацію з інтернет-ринком 2004 року: тоді лідерство Google не завадило Amazon та Netflix стати ще більш прибутковими.

«Біткоїн — король ринку: він лідирує за капіталізацією і ліквідністю. Але блокчейн — як інтернет — універсальна технологія. Вона дозволяє не лише зберігати гроші, а й створювати застосунки, токенізувати активи та трансформувати бізнес-моделі», — зазначив Хоуган.

На його думку, блокчейн-екосистема повторює траєкторію інтернету: біткоїн концентрується на грошовій функції, тоді як Ethereum та Solana розвивають DeFi, токенізацію та інфраструктуру Web3.

«До 2030 року важко передбачити, який актив покаже найкращу динаміку. Але якщо ви вірите, що блокчейн змінить світ — диверсифікація є логічним кроком», — підкреслив експерт.

Хоуган додав: тим, хто бачить у криптовалюті виключно захист від інфляції, справді достатньо інвестувати в біткоїн. Водночас іншим варто розподіляти капітал між кількома активами, не намагаючись вгадати майбутнього переможця.

«97% активних фондів програють індексним. У крипті ця реальність ще очевидніша: краще інвестувати в загальну картину, ніж грати у вибір чемпіона», — резюмував Хоуган.