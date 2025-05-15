Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 220 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 970 590 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 травня 2025, 8:15
Втрати ворога за 14 травня: 1 220 російських окупантів, 8 танків та 140 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 970590 (+1220) осіб,
- танків — 10812 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 22514 (+13) од,
- артилерійських систем — 27872 (+45) од,
- РСЗВ — 1384 (+2) од,
- засоби ППО — 1166 (+1) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36000 (+140),
- крилаті ракети — 3197 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 48547 (+165) од,
- спеціальна техніка — 3892 (+8)
Джерело: Мінфін
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