Швейцарія профінансує внесок України за підписку на додаткові акції ЄБРР у розмірі 6,4 млн євро

Україна та Швейцарія уклали Меморандум про взаєморозуміння, що передбачає сплату Швейцарією внеску у розмірі 6,4 млн євро за здійснення Україною підписки на додаткові акції в рамках збільшення статутного капіталу Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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Підписка на додаткові акції залишить незмінною існуючу частку акцій України в статутному капіталі ЄБРР. Це надає можливість зберегти свій вплив при ухваленні рішень Банком щодо здійснення фінансування потреб України в умовах війни з росією.

Так, наприкінці 2023 року Рада Керуючих ЄБРР схвалила рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 4 млрд євро. Україні виділено 3227 додаткових акцій ЄБРР на суму 32,27 млн євро.

Відповідно до підписаного Меморандуму, Швейцарська сторона сплатить перший внесок у розмірі 6,4 млн євро за Україну напряму до ЄБРР. Кошти надаються на безповоротній основі. Тож не нестимуть боргового навантаження на державний бюджет.

Також міністр фінансів України подякував Швейцарській стороні за плани виділити 1,5 млрд швейцарських франків (близько 1,7 млрд доларів США) на гуманітарну допомогу та підтримку економічного розвитку і довгострокового відновлення України в рамках Стратегії міжнародного співробітництва Швейцарії на 2025−2028.

Нагадаємо

Відповідно до даних Кільського інституту дослідження світової економіки, з лютого 2022 року Швейцарія надала Україні допомоги обсягом 935 млн євро, з них гуманітарної — 720 млн євро, фінансової — 215 млн євро. Зокрема, 30 млн доларів США прямої бюджетної підтримки у формі грантів.