До закриття міжбанку курс долара впав на 8 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 8 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
14 травня 2025, 17:30
Курс валют на вечір 14 травня: долар на міжбанку впав, а євро зростає
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Відкриття 14 травня
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Закриття 14 травня
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Зміни
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41,55/41,58
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41,47/41,50
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8/8
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46,49/46,50
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46,52/46,55
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8/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,75 грн. Євро купують за 46,08 грн, а продають за 46,80 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,48, євро — 46,55−46,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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