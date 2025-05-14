Франція виділяє 10 мільйонів євро на ремонт укриття на ЧАЕС, яке пошкодив російський дрон

Під час Засідання Асамблеї донорів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (The International Chornobyl Cooperation Account — ICCA), представники уряду Франції оголосили про внесок на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР у розмірі 10 млн євро . Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що ці кошти дозволять надалі фінансувати роботи з ремонту захисного укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, який зазнав пошкоджень через російську атаку дронів.

Угоду про внесок підписали Спеціальний уповноважений президента Франції з питань економічної допомоги та відбудови України П'єр Ельброн та віце-президент ЄБРР з питань політики та партнерств Марк Боуман під час 34-ї щорічної зустрічі та бізнес-форуму ЄБРР у Лондоні.

Наразі ЄБРР працює з ЧАЕС, українськими експертами та французькою компанією Bouygues, залученою до початкового будівництва нового захисного укриття, щоб оцінити повну міру пошкоджень укриття та розробити варіанти для довгострокового відновлення. Для підтримки цих заходів, планується виділити 5 млн євро з наявних ресурсів Фонду.

Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком, зокрема до облицювання, очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищать наразі доступні ресурси. Загальні витрати на повне відновлення нового безпечного конфайнменту можуть перевищити 100 млн євро.

Нагадаємо

Вночі 14 лютого 2025 року російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

На сьогодні на рахунку Фонду знаходиться понад 19 млн євро. Загалом за час роботи рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля було залучено понад 26 млн євро.

За інформацією Європейського банку реконструкції та розвитку, міжнародна спільнота надала близько 2 млрд євро на програми, що адмініструються ЄБРР у Чорнобилі, починаючи з 1995 року.