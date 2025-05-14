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14 травня 2025, 17:11

Американські мита завдадуть Sony збитків на $700 млн

Компанія Sony очікує, що до березня 2026 року американські мита спричинять фінансові втрати на ¥100 млрд, що еквівалентно приблизно $700 млн. При цьому операційний прибуток залишиться на рівні ¥1,28 трлн ($8,2 млрд), що не виправдає очікувань аналітиків. Про це пише Bloomberg.

Компанія Sony очікує, що до березня 2026 року американські мита спричинять фінансові втрати на ¥100 млрд, що еквівалентно приблизно $700 млн.

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Фінансові плани

Sony планує викупити акції на суму до ¥250 млрд ($1,6 млрд) і частково відокремити фінансовий підрозділ, який вийде на біржу 29 вересня 2025 року та стане непрофільним активом.

Результати компанії

За перший квартал 2025 року операційний прибуток Sony склав ¥203,7 млрд ($1,31 млрд). Продажі PS5 за рік досягли 18,5 млн одиниць, що менше, ніж 20,8 млн у попередньому році.

Вплив на ринок

Попри невтішний прогноз, акції Sony зросли на 4,5%, адже інвесторів зацікавив викуп акцій — популярна практика серед японських компаній.
Виклики для нового CEO

Новий генеральний директор Хірокі Тотокі має вирішувати проблеми, пов’язані з митами США, які впливають на головний ринок PlayStation — консоль переважно виробляють у Китаї.

Зміни цін

Минулого місяця Sony вже підняла ціни на PS5 у Європі, Австралії та Новій Зеландії. Якщо мита США не зміняться, можливе подорожчання консолі й на американському ринку.

Джерело: Мінфін
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