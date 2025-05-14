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14 травня 2025, 16:01

Запаси газу в сховищах України впали до найнижчого рівня за 11 років

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 11 травня становили 6,02 млрд куб м. ПСГ заповнені на 19,4%. Про це свідчать дані ExPro Daily Gas.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 11 травня становили 6,02 млрд куб м.
Фото: freepik.com

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У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 31,7% або 2,79 млрд куб м менше газу. Цьогорічні запаси в сховищах є найнижчими на 11 травня як мінімум за останні 11 років.

Запаси активного газу в підземних сховищах становлять майже 1,28 млрд кубометрів. Цей обсяг може бути відібраний замовниками послуг зберігання.

Закачування газу до ПСГ

Зазначається, що Україна продовжує закачування газу до підземних сховищ. Обсяги закачування у травні цього року є вищими, ніж у травні минулого року. Загалом, з початку місяця до сховищ закачано понад 350 млн кубомерів природного газу, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

З початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) до українських ПСГ закачано 610 млн кубометрів природного газу, зокрема у квітні - 258 млн кубометрів.

Нагадаємо, цьогорічний сезон закачування розпочався пізніше, ніж у 2024 році (31 березня), що пов’язано з більш холодною погодою в першій половині квітня.

Прогноз

За оцінками ExPro, станом на кінець травня 2025 року запаси газу в українських ПСГ можуть досягти майже 6,6 млрд кубометрів при стабільному імпорті природного газу, який складає близько 14 млн кубометрів на добу в останні дні.

Крім того, Україна продовжує поступово відновлювати видобуток природного газу, який було пошкоджено після масованих російських обстрілів у лютому-березні.

Підготовка до опалювального сезону

Україна продовжує активну підготовку до наступного опалювального сезону. Нагадаємо, на початку листопада 2024 року запаси газу в українських сховищах становили 12,92 млрд куб м. Для досягнення аналогічних обсягів цього року Україні необхідно у червні-жовтні закачати до сховищ 6,3 млрд куб м природного газу.

Частину цих обсягів вдасться покрити за рахунок внутрішнього видобутку, однак близько 3−3,5 млрд куб м необхідно імпортувати у червні-жовтні 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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