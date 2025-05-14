Завдав збитків державі на понад 17 мільйонів: в Іспанії затримали експосадовця РНБО Гладковського

В Іспанії правоохоронці затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, який також обіймав посаду голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та розшукувався з червня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В НАБУ імені експосадовця не називають, але, за даними джерел РБК-Україна, мова йде про Олега Гладковського. Наразі вирішується питання щодо його екстрадиції до України.

Зазначається, що затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі.

Слідство встановило, що ексзаступник міністра оборони, в.о. директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони у змові з колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони у 2017 році організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за незаконно збільшеними цінами.

Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 2» АТ «АК «Богдан моторс», що входить до групи пов’язаних компаній Корпорації «Богдан» — частки у статутному капіталі як прямо та опосередковано належали посадовцю РНБО та його близьким особам.

Компанія-виробник незаконно перевела на український бюджет витрати для збільшення рівня локалізації.