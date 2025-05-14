Надходження від ПДФО за чотири місяці зросли на 22,1%, — ДПС

За січень-квітень 2025 року до бюджету сплатили 186,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 22,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише ДПС.

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Порівняння з минулим роком

У 2024 році за перші чотири місяці сплатили 152,7 млрд грн ПДФО, тож цього року надходження зросли на 33,7 млрд грн.

Лідери за сплатою

Найбільший внесок зробив Київ — 44,2 млрд грн. Також у лідерах Дніпропетровська область — 18,5 млрд грн, Львівська — 12,7 млрд грн і Київська — 10,8 млрд грн.

Значення податку

ПДФО становить основну частину доходів місцевих бюджетів. Ставка податку — 18% від доходів громадян, зокрема зарплат, премій, інших виплат і доходів за цивільно-правовими договорами. Офіційна зарплата з відрахуваннями підтримує розвиток регіонів і соціальні програми.

Податкова знижка

Громадяни можуть оформити податкову знижку за витрати 2024 року, якщо вони підлягають компенсації. Документи на знижку приймають до 31 грудня 2025 року.