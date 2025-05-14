80% українців повністю або переважно довіряють цифровим платежам — дослідження Visa

Споживачі в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA) стали більш обізнаними про шахрайство та вживають заходів безпеки під час здійснення цифрових платежів. Про це свідчать дані нового дослідження на замовлення компанії Visa .

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Дев’яте щорічне дослідження Stay Secure, яке охопило 5 800 респондентів у 17 країнах регіону СЕМЕА, включаючи Україну, показує, що 97% опитаних активно вживають заходів для захисту онлайн-транзакцій, засвідчуючи підвищення цифрової грамотності на тлі збільшення популярності безготівкових розрахунків.

Хоча 65% українських респондентів визнають, що залишаються вразливими до шахрайських повідомлень, зростання використання заходів безпеки та перехід до надійнішої автентифікації свідчать про позитивну динаміку в поведінці споживачів у порівнянні з результатами дослідження 2023 року.

Сьогодні споживачі дедалі частіше звертають увагу на потенційні загрози та перевіряють достовірність онлайн-повідомлень, демонструючи підвищення рівня обізнаності про цифрове шахрайство.

Популярність цифрових платежів

Висновки дослідження також вказують на зростання популярності цифрових платежів у регіоні. Три чверті всіх опитаних та 80% українців заявили, що переважно або повністю довіряють цифровим платежам.

При цьому 39% українських споживачів планують ще частіше використовувати цифрові платежі впродовж наступного року.

Ключові висновки дослідження в Україні

Цифрові платежі стали нормою для українських споживачів. 95% українських споживачів використовують цифрові методи оплати. Найпопулярнішими є:

перекази через мобільні банківські застосунки (76%),

онлайн-оплата картками (67%),

мобільні платежі через цифрові гаманці або QR-коди (63%).

84% держателів карток цінують можливість здійснювати цифрові платежі будь-де і будь-коли, а 81% вважають їх швидшими та зручнішими.

Унаслідок цього роль готівки продовжує зменшуватися: 68% респондентів більше не носять із собою паперові гроші й не користуються банкоматами.

Довіра до цифрових розрахунків залишається міцною. Попри зростання кібершахрайства в сучасному цифровому світі, довіра до електронних транзакцій зберігається на високому рівні.

Понад половина українців (55%) заявляють, що новини про кібершахрайство не впливають на те, як вони використовують цифрові платежі. Крім того, 67% почуваються більш захищеними, якщо під час проведення транзакції вимагається додаткова верифікація, наприклад, введення одноразового коду.

Стурбованість через вразливість до шахрайства зберігається. Дослідження демонструє глибоке занепокоєння українців щодо цифрової безпеки друзів та родини. Майже всі респонденти (98%) турбуються, що їхні близькі можуть стати жертвами шахрайства, особливо повідомлень або електронних листів із проханням підтвердити дані рахунку або дзвінків щодо фальшивих замовлень.

Найвразливішими до шахрайства вважають людей старшого віку: 75% зазначають, що літні люди найбільше ризикують стати жертвами шахраїв. На додачу, лише 24% вважають себе дуже або надзвичайно обізнаними щодо цифрового шахрайства.

Шахраї грають на емоціях, щоб викликати реакцію. 65% українців визнають, що можуть відреагувати на потенційно шахрайські повідомлення. Найефективніше спонукати до дії можуть повідомлення, що обіцяють фінансову вигоду, інформують про загрозу безпеці або надходять нібито від офіційних органів.

Найбільше «тривожних дзвіночків» викликають запити щодо скидання паролю або підтвердження акаунту у зв’язку з нібито «витоком даних» — 53% українців називають їх надзвичайно підозрілими.

Споживачі активно захищаються. Щоб уникнути потенційних загроз, українці вживають заходів безпеки. 70% повідомляють, що уникають відповідати на листи або дзвінки з проханням переказати кошти від імені третіх осіб. 69% не розголошують дані своїх карток або рахунків, а половина опитаних регулярно перевіряє банківські виписки для виявлення підозрілих операцій.