Польські перевізники розблокували рух через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Вчора, 13 травня, польські протестувальники, які блокували рух вантажівок на пункті пропуску «Дорогуськ», припинили акцію протесту та розблокували кордон. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

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Таким чином о 23 годині було відновлено повноцінний рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».

Відповідне рішення про заборону перекривати пункт пропуску та дорогу до нього ухвалив місцевий апеляційний суд у Люблінському воєводстві Польщі за зверненням керівництва місцевої адміністрації.

У Мінрозвитку зазначили, що останні чотири роки імпорт Польщі до України лише зростає, тож блокада кордону завдає збитків польським компаніям.

Нагадаємо

12 травня о 16:00 польські перевізники розпочали акції протесту на під'їзді до пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин».

Вони обмежили рух фур через найбільший вантажний митний пост на кордоні України та Польщі — пропускали лише по одній вантажівці на годину в кожному напрямку.

Причиною протесту стало зростаюче невдоволення польських перевізників умовами праці та доходами. Вони звинуватили українських колег у демпінгу цін на перевезення та витісненні з ринку.