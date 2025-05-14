Вчора, 13 травня, польські протестувальники, які блокували рух вантажівок на пункті пропуску «Дорогуськ», припинили акцію протесту та розблокували кордон. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
Польські перевізники розблокували рух через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною
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Таким чином о 23 годині було відновлено повноцінний рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».
Відповідне рішення про заборону перекривати пункт пропуску та дорогу до нього ухвалив місцевий апеляційний суд у Люблінському воєводстві Польщі за зверненням керівництва місцевої адміністрації.
У Мінрозвитку зазначили, що останні чотири роки імпорт Польщі до України лише зростає, тож блокада кордону завдає збитків польським компаніям.
Нагадаємо
12 травня о 16:00 польські перевізники розпочали акції протесту на під'їзді до пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин».
Вони обмежили рух фур через найбільший вантажний митний пост на кордоні України та Польщі — пропускали лише по одній вантажівці на годину в кожному напрямку.
Причиною протесту стало зростаюче невдоволення польських перевізників умовами праці та доходами. Вони звинуватили українських колег у демпінгу цін на перевезення та витісненні з ринку.
Коментарі - 1
«Логіка» поляків бі лайк:-Я працюю один день на тиждень на огороді і виростив три огірка, а сусід працює на огороді шість днів на тиждень і виростив кілограм огірків, тому я не буду працювати більше і оптимізовувати свою роботу, я піду спалю/вкраду/зіпсую йому огород.
А в реальності все просто, поляки не настільки завантажені роботою, щоб виготовляти стільки ж, плюс наші фермери не ходять на такі туповаті «акції», а замість таких «акцій» в цей час працюють, поділіться з польськими шляхтичами, може і їм це допоможе більше заробляти.