Дубай дозволить оплату держпослуг криптою, Таїланд запустить інвестиційний токен: що нового

Таїланд запустить інвестиційний токен для поповнення держбюджету

Уряд Таїланду оголосив про випуск цифрового інвестиційного токена G-Token для залучення 5 млрд батів ($150 млн). Про це заявив міністр фінансів країни Пхайчай Чунхаваджіра, повідомляє Bloomberg.

Ініціативу вже схвалив кабінет міністрів, вона повністю відповідає нормативам Банку Таїланду.

G-Token буде запропоновано широкому загалу протягом найближчих двох місяців. За словами міністра, інструмент дозволить інвесторам отримувати дохід вищий за середні банківські депозити, водночас токен не вважатиметься держборговим зобов’язанням.

Наразі середня дохідність депозитів у Таїланді становить 1,25−1,5% річних, що нижче за ключову ставку Центробанку — 1,75%.

Дубай дозволить оплату держпослуг криптою

Департамент фінансів Дубая (DOF) оголосив про партнерство з криптобіржею Crypto.com — мешканці емірату зможуть оплачувати державні послуги цифровими активами.

Угоду підписали під час Dubai FinTech Summit у межах загальної стратегії ОАЕ щодо переходу на безготівкову економіку. Згідно з планом, до 2026 року 90% транзакцій у країні мають здійснюватися в цифровому форматі.

Оплата здійснюватиметься через криптогаманець Crypto.com. Платформа автоматично конвертуватиме активи у дирхами, які надходитимуть безпосередньо на рахунки державного відомства.

За оцінками влади, ініціатива зможе щороку приносити до 8 млрд дирхамів (понад $2,1 млрд) у місцеву економіку та підсилить позиції Дубая як світового фінтех-хабу.

«Це перший у світі проєкт такого масштабу, який об'єднує цифрові активи та державний сектор», — заявив голова підрозділу Crypto.com в ОАЕ Мохаммед Аль Хакім.

Robinhood купує криптоплатформу WonderFi за $179 мільйонів

Брокерська компанія Robinhood уклала угоду про придбання канадської криптовалютної платформи WonderFi, яка управляє активами на 2,1 млрд канадських доларів ($1,5 млрд).

Сума угоди становить приблизно 250 млн канадських доларів ($178,6 млн) — це на 41% вище за ціну закриття акцій WonderFi на біржі Торонто станом на 12 травня 2025 року. Угоду буде оплачено в повному обсязі грошовими коштами.

Закриття очікується у другій половині року після виконання стандартних умов — зокрема, затвердження акціонерами, судом і регуляторами.

Команда WonderFi приєднається до канадського офісу Robinhood, який налічує понад 140 співробітників.

Компанія продовжить керувати своїми криптопродуктами, серед яких Bitbuy і Coinsquare — найстаріші ліцензовані біржі в Канаді.

В Аризоні заблокували «ризиковані» криптозаконопроєкти

Губернаторка штату Аризона Кеті Гоббс наклала вето на два законопроєкти, пов’язані з криптовалютами, назвавши їх «надто ризикованими».

Перший документ передбачав створення резервного фонду з конфіскованих цифрових активів. Гоббс нагадала, що вже підписала інший закон, який дозволяє штату використовувати криптовалюту без загрози для основного бюджету, але застерегла, що волатильність ринку робить нову ініціативу небезпечною.

Другий законопроєкт дозволяв державним установам приймати криптовалюту як оплату штрафів. За словами губернаторки, використання нестабільних активів у бюджетних процесах передчасне.

Раніше вона також заблокувала ще одну ініціативу — щодо інвестування до 10% активів пенсійних фондів штату в криптовалюти.

Водночас Гоббс підтримала інший проєкт — закон про посилення вимог до криптоматів. Нові правила зобов’язують операторів:

попереджати користувачів про ризики шахрайства;

надавати деталізовані квитанції;

встановлювати денний ліміт у $2 000 для нових користувачів;

забезпечити цілодобову підтримку.

Мета законодавчих змін — захист уразливих груп населення, зокрема людей похилого віку, від фінансових маніпуляцій. Закон набуде чинності після остаточної ратифікації.