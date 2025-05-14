Стартап з України Pleso Therapy залучив $1,2 млн: серед інвесторів Тігіпко та Усик

Стартап з України Pleso Therapy, який створив платформу для пошуку психотерапевтів онлайн, залучив $1,2 млн інвестицій для розширення на європейському ринку, де він отримує 80% своїх продажів. Про це пише Forbes.

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Що відомо

Серед основних інвесторів — Vchasno Group Миколи Палієнка, фонд TA Ventures Вікторії Тігіпко та боксер Олександр Усик.

Pleso Therapy працює в Україні, Польщі та Румунії, а незабаром планує вийти на нові європейські ринки. За рік обсяг продажів компанії зріс утричі, причому понад 80% доходу надходить із країн ЄС.

На платформі провели понад 150 000 сеансів для 20 000 клієнтів. Серед B2B-клієнтів — IT-компанії Intellias, Ciklum, N-iX, Uklon та інші.

Про платформу

Pleso Therapy — це маркетплейс для ментального здоров’я, який використовує штучний інтелект для підбору терапевтів. Засновниками стартапу в 2021 році стали Олександр Бондарєв, Анна Ліссова, Олексій Якубенко та Віталій Марченко.

Станом на грудень 2024 року річний дохід компанії досяг $3 млн, а на платформі працюють понад 300 спеціалістів із трьох країн. Мета стартапу — збільшити продажі до $10 млн до кінця 2025 року та запустити платформу ще у двох країнах Центральної та Східної Європи на початку року.