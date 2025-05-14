Курс валют на 14 травня: долар подешевшав, євро — подорожчало

У середу на готівковому ринку курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,12−41,77 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,48, євро — 46,40−46,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,5500−41,5800 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 46,4902−46,5072 грн/євро.

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