У середу на готівковому ринку курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 5 копійок.
14 травня 2025, 10:29
Курс валют на 14 травня: долар подешевшав, євро — подорожчало
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,12−41,77 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,70 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,48, євро — 46,40−46,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,5500−41,5800 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 46,4902−46,5072 грн/євро.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюти
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі