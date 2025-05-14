«єКнига»: Понад 14 тисяч українців не використали держдопомогу на придбання книг

Майже 14,2 тис. 18-річних українців, які отримали 908 грн на покупку книг за програмою «єКнига», не використали державну допомогу в установлений термін. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Український інститут книги (УІК).

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За даними УІК, від початку запуску програми «єКнига» (16 грудня 2024 року) надійшло 133 812 заявок від 18-річних громадян на отримання коштів на купівлю книг.

Зазначається, що сума фактичних виплат з урахуванням повернення незарахованої та невикористаної державної допомоги становить 101,057 млн грн.

«Відповідно до інформації, яка надходить до Інституту від банків-учасників програми „єКнига“, кількість отримувачів, які отримали і взагалі не використали державну допомогу на придбання книг становить 14 168 осіб», — додали в УІК.

За умовами програми, отримані кошти на рахунок потрібно витратити на книги впродовж трьох місяців, а надалі рахунок автоматично закривається.

Серед іншого, у відомстві розповіли, що на сьогодні залишок на рахунку, з якого проводиться виплата цієї держдопомоги, становить 71,4 млн грн (залишок коштів, які були передбачені у 2024 році), а також у 2025 році на проєкт «єКнига» передбачено фінансування 200 млн грн.

Нагадаємо

16 грудня в Україні стартувала програма «єКнига», за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки через застосунок «Дія».

Ці кошти можна витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою.

Отримувач має використати кошти державної допомоги протягом 3-х місяців з дати зарахування коштів. Після цього невикористані кошти будуть повернені до бюджету, а рахунок закрито.