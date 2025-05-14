Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 240 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 969 370 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 травня 2025, 8:22
Втрати ворога за 13 травня: 1 240 російських окупантів, 2 танки та 82 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 969370 (+1240) осіб,
- танків — 10804 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 22501 (+14) од,
- артилерійських систем — 27827 (+47) од,
- РСЗВ — 1382 (+1) од,
- засоби ППО — 1165 (+3) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35860 (+82),
- крилаті ракети — 3197 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 48382 (+126) од,
- спеціальна техніка — 3884 (+0).
Джерело: Мінфін
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